Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 8,8%

Инфляция в России по итогам января ускорилась в годовом выражении с 8,39% до 8,73%, при этом к 4 февраля она составила 8,8%. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.

Месячная инфляция по итогам января составила 0,99%. В декабре она была на уровне 0,82%, в ноябре - 0,96%, в октябре - 1,11%. Продовольственные товары в январе подорожали на 1,44%, а в годовом выражении - на 11,09%. В частности, плодоовощная продукция подскочила в стоимости на 6,59% в январе и на 15,96% - за год.

Оценка Росстата по уровню инфляции на 4 февраля совпадает с оценкой Минэкономразвития. В ведомстве отметили увеличение недельных темпов роста цен на легковые автомобили в России, в сегменте регулируемых и туристических услуг, а также услуг зарубежного туризма и пассажирского транспорта.

Ускорение инфляции наблюдается в России в течение всего последнего года, в связи с чем Банк России несколько раз подряд поднимал ключевую ставку. В ближайшую пятницу состоится первое в этом году заседание регулятора, на котором, как ожидается, ставка вновь будет повышена для сдерживания темпов роста цен.