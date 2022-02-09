РПЦ призвала усилить юридическую ответственность за растление детей в соцсетях

Необходимо ужесточить юридическую ответственность за растление детей, пропаганду педофилии и других извращений в социальных сетях. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов в интервью РИА Новости.

Лукьянов особо отметил неискушенность и беззащитность детей, которые под влиянием интернет-ресурсов могут стать легкой добычей для педофилов. "Дети становятся объектами растления, выкладывают видео в личных аккаунтах в открытом доступе, - сказал Федор Лукьянов. - Ничто не мешает извращенцам, которые такие видео смотрят, начать с ними общение, обманом получить компрометирующие ребенка фотографии, шантажировать его и в итоге уговорить встретиться в реальности с самыми нехорошими последствиями. Таких случаев масса".

Инициатива главы патриаршьей комиссии связана в том числе с вступлением в силу в 2022 году закона о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Теперь такое наказание будет распространяться на педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14 лет), случаи, когда жертвами стали два и более ребенка, ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого преступления.

При этом, как отмечает председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, в законодательстве осталось много пробелов, поэтому работу можно и нужно продолжить. По его мнению, педофилов необходимо наказывать максимально жестко, даже если правонарушение совершено впервые.