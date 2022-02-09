Конструктор рассказал о возможном появлении беспилотного самолета "Байкал"

Легкомоторный самолет "Байкал" получит автопилот к 2040 году. Об этом журналистам заявил руководитель проектов Уральского завода гражданской авиации Аркадий Пьянников.

По его словам, ИКАО (Международная организация гражданской авиации, работает под эгидой ООН) прогнозирует полный переход гражданской авиации на беспилотные самолеты.

"Наш план по ЛМС следующий: вначале создание пилотируемой версии с автопилотом в 2024 году, дальше начало работ по обеспечению ассистированного пилотажа, для грузовых перевозок пилота на борту не будет вообще, либо вместе с одним пилотом будет функционировать робототехнический комплекс. Наш глобальный план - 2040 год, переход к полностью автономному полету", - отметил Пьянников (цитата по РИА Новости).

При этом замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров заявил, что создание полностью беспилотной версии самолета "Байкал" не планируется.

"Мы считаем, что может быть установлено оборудование, позволяющее его дистанционно пилотировать", - отметил чиновник, отказавшись назвать сроки создания новой версии самолета.

Первый полет легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал", разработанный компанией "Байкал-Инжиниринг", совершил в конце января. Предполагается, что новая машина заменит в эксплуатации знаменитый "кукурузник" Ан-2.

Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров.