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09.02.2022 19:10
Рубрика: Digital

Samsung представил новую серию смартфонов Galaxy S22

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)
Компания Samsung представила новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S22. В нее вошли три модели: это Galaxy S22 (от 79 990 рублей), Galaxy S22+ (от 94 990 рублей) и Galaxy S22 Ultra (от 114 990 рублей).

Как и в прошлом году, смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+ очень похожи друг на друга. Оба гаджета получили FullHD+ дисплей, но диагональ первого устройства - 6,1 дюйма, второго - 6,6 дюйма. По камерам полный паритет. Новинки получили тройную основную камеру: ультраширокоугольную на 12 Мп, широкоугольную камеру на 50 Мп и телефотообъектив на 10 Мп. Селфи-камера получила модуль 10 Мп. У обеих моделей по 8 ГБ оперативной памяти, покупателям будут доступны конфигурации 128 или 256 Гб встроенной памяти, поддержки Micro SD-карт не будет. Емкость аккумулятора в S22 составляет 3700 мАч, а у S22+ - 4500 мАч. Оба гаджета защищены от воды по стандарту IP68, есть поддержка NFC. Новинки будут доступны в цветах "Белый фантом", "Черный фантом", "Зеленый", "Фиолетовый", "Кремовый", "Голубой" и "Розовый + серый".

Новые смартфоны Samsung очень похожи на прошлогодние
Фото: iStock
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Однако самые большие отличия от прошлогодней линейки - в S22 Ultra. Раньше южнокорейцы всегда выпускали два флагманских смартона - в начале года серию Galaxy S, а примерно в конце лета - начале осени выходила серия Galaxy Note, отличительной особенностью которой было наличие стилуса. Теперь, скорее всего, новый Galaxy Note можно не ждать, поскольку стилус переехал в "Ультру". S22 Ultra получил самые "навороченные" технические характеристики. У него целых пять камер: ультраширокоугольная на 12 Мп, широкоугольная на 108 Мп и два телефотообъектива - каждый по 10 Мп, но в первом случае трехкратный оптический зум, а во втором - десятикратный. Кроме того, есть ToF датчик с лазерным автофокусом, который измеряет расстояние до предметов. Селфи-камера - 40 Мп. Диагональ экрана составляет 6,8 дюйма, а разрешение - QHD+ (3088 на 1440 пикселей). Начальная конфигурация - 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, есть варианты с 12 Гб оперативной и 256/512 Гб встроенной памяти. Наконец, самая "продвинутая" версия смартфона получила 1 Тб встроенной памяти (ее цена уже 154 990 рублей). Все смартфоны работают на процессоре Exynos 2200 и поддерживают беспроводную зарядку (в том числе и обратную).

По оценке аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, аппараты получились интересными. "Они будут неплохо продаваться, однако особого ажиотажа у покупателей они не вызовут", - считает он.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Samsung

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