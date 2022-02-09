Samsung представляет новейший смартфон Galaxy S22. Главное

9 февраля Samsung официально представляет флагманский смартфон Galaxy S22. В линейку, помимо базовой модели, входят также Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra, пишет Tom's Guide.

Согласно многочисленным утечкам, Galaxy S22 получит 6,06-дюймовый экран AMOLED с разрешением FullHD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц, а также основную камеру на 50 Мп, широкоугольный модуль на 12 Мп и зум-модуль на 10 Мп с увеличением 3x. Селфи-камера будет иметь разрешение 10 Мп.

Работать Galaxy S22 будет на Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 (в зависимости от рынка), объем оперативной памяти составит 8 Гб, а постоянной - 128/256 Гб. Аппарат также получит аккумулятор на 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Модель Galaxy S22 Plus будет отличаться диагональю дисплея (6,5 дюйма) и аккумулятором (4600 мАч, быстрая зарядка 45 Вт). Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus будут доступны в черном, белом, зеленом и "розовом золоте".

Что касается Galaxy S22 Ultra, то она получит 6,8-дюймовый экран с разрешением QHD+ и основную камеру на 108 Мп и дополнительный телезум-модуль на 10 Мп с увеличением 10x. Селфи-камера в "ультре" будет иметь разрешение 40 Мп. Кроме того, покупатели могут выбрать между моделями с 8, 12 и 16 Гб оперативной памяти и 128/256/512/1 Тб постоянной. Батарея емкостью 5000 мАч будет поддерживать быструю зарядку 45 Вт. Galaxy S22 Ultra получит корпуса черного, белого, зеленого и красного цветов, а также хранилище для стилуса

Если говорить о ценах, то они, вероятно, будут стартовать с 899 для модели S22, 1099 долларов для S22 Plus и 1299 долларов для S22 Ultra.

Наконец, рендеры и фотографии (утверждается, что они официальные) также доступны. Отметим, что официального подтверждения этой информации нет, и до начала презентации эти данные являются лишь инсайдерскими.