SANA: ПВО Сирии отражает атаки в небе над Дамаском

Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском. Такую информацию в среду распространило сирийское государственное агентство SANA.

"ПВО работают по враждебным целям в небе над Дамаском", - цитирует РИА Новости сообщение агентства. Отмечается, что в сирийской столице были слышны взрывы. О пострадавших в результате атаки, а также об ущербе - информации нет.

Ранее во время операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии погибли дети. Этот факт представители администрации США. Однако ответственность за их смерть Вашингтон не стал брать на себя, а возложил на боевиков.