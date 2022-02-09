Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта

Басманный суд Москвы в среду удовлетворил ходатайство следствия и продлил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину запрет определенных действий по делу о незаконной охоте. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, мера пресечения в отношении Рашкина продлена до 29 марта.

Первоначально запрет определенных действий Басманный суд избрал Рашкину 13 декабря. Согласно этому решению, депутату запрещено покидать место жительства с 23.00 до 7.00 утра, пользоваться телефоном и интернетом, общаться без разрешения следователя с другими фигурантами дела, а также посещать охотничьи угодья.

СК предъявил Рашкину обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - о незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в ночь на 29 октября в Саратовской области Валерий Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося. Части разделанной туши соучастники преступления положили в багажник и салон "Лады Ларгус". Позже, когда было найдено брошенное им ружье, Рашкин признался, что все-таки охотился в лесу, но якобы законно с лицензией - на кабана, а в лося попал совершенно случайно.