Технологии для красоты. Наушники Huawei FreeBuds Lipstick и смарт-часы Watch GT 3

Все чаще заходят разговоры о том, что электронные новинки должны быть не просто инструментом для решения задач, но и модным аксессуаром. Подчеркнуть индивидуальность и создать уникальный стиль помогут женщинам беспроводные наушники Huawei FreeBuds Lipstick и умные часы Huawei Watch GT 3 Elegant. А мужчинам аксессуары могут послужить идеей для праздничного подарка.

Музыка в тюбике для помады

При первом взгляде на зарядный чехол наушников Huawei FreeBuds Lipstick сложно поверить, что внутри спрятано высокотехнологичное устройство, а не помада для губ. Футляр с узкой золотой вставкой выглядит изысканно, а элегантности ему добавляют черные, отполированные до блеска грани. Модный аксессуар выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, прошедшей более 30 процессов обработки при высокой температуре. Специальный элемент в составе покрытия обеспечивает футляру стойкость к коррозии, гипоаллергенные свойства, а также помогает устройству выглядеть как новое даже после длительного использования. Крышка и основание оснащены магнитами, чтобы наушники были лучше защищены.

Фото: HUAWEI

Упаковка Huawei FreeBuds Lipstick ароматизирована, что создает особую атмосферу при первом знакомстве с наушниками.

Сами наушники под стать настоящей помаде окрашены в красный цвет. Huawei FreeBuds Lipstick надежно держатся в ушах и не выпадут во время пробежки, занятий танцами или фитнесом. Высокое качество звука обеспечивают басовая трубка и мембрана из жидкокристаллического полимера, а за дополнительный комфорт при прослушивании отвечает фирменная технология активного шумоподавления Open-fit ANC 2.0. Система использует два микрофона, чтобы улавливать окружающие звуки устраняя их, и автоматически регулирует настройки в зависимости от того, как именно Huawei FreeBuds Lipstick "сидят" в ушной раковине.

Фото: HUAWEI

Наушники способны одновременно подключаться к двум устройствам - смартфону и планшету, умным часам и ноутбуку. Сопряжение происходит при открытии крышки чехла или через облако. Всего можно "подружить" аксессуар с десятью различными устройствами и одним касанием переключаться между ними.

Сенсорная панель на ножке каждого наушников обеспечивает доступ к основным функциям: двойное постукивание позволяет принять вызов, переключить трек, остановить и продолжить воспроизведение, движение вверх и вниз - изменить громкость, а длительное сжатие - активировать систему шумоподавления или отклонить вызов.

При весе 4,1 грамма Huawei FreeBuds Lipstick работают без перерыва до четырех часов, а если подзаряжать их в чехле, то автономность вырастает до 22 часов. Быстрая зарядка позволяет всего за 15 минут добавить наушникам два с половиной часа "жизни".

Фото: HUAWEI

Huawei Watch GT 3 на миланском браслете: умный тренер на запястье

Достойно завершить модный образ помогут смарт-часы Huawei Watch GT 3 в версии Elegant на золотистом миланском браслете. Их сенсорный экран диагональю 1,32 дюйма имеет круглую форму и закрыт выпуклым защитным 3D-стеклом - визуально оно ощущается, будто застывшая капля воды. Металлический браслет, выполненный в стиле "миланской петли", выглядит гладким благодаря особому плетению. Вес устройства не превышает 35 граммов, поэтому часы практически не чувствуются на руке.

Huawei Watch GT 3 - это не только стильный аксессуар, но и продвинутый персональный фитнес-тренер. В памяти смарт-часов хранится более 100 различных режимов тренировок, подходящих и для помещения, и для открытого воздуха. Анализируя данные о занятиях, устройство мотивирует заниматься спортом, плавно увеличивать нагрузку и улучшать свои достижения, добиваясь более высоких результатов.

Фото: HUAWEI

Кроме того, умные часы способны измерять уровень насыщенности крови кислородом, отслеживают уровень стресса, анализируют качество сна, следят за пульсом и даже измеряют температуру кожи. Все это 24/7. Если оставить Huawei Watch GT 3 на руке во время сна, то к утру часы подсчитают "формулу сна" со статистикой дыхания и пульса, а также покажут рекомендации, как повысить качество отдыха.

Встроенная память смарт-часов позволяет хранить музыкальные треки, передавая их непосредственно на беспроводные наушники, а аккумулятор обеспечивает до недели непрерывной работы. Если привязать часы к смартфону, то с них будет удобно управлять входящими звонками.

В России новые умные часы Huawei Watch GT 3 Elegant и наушники Huawei FreeBuds Lipstick появятся в продаже с 9 февраля по цене 19 990 рублей и 14 990 рублей, соответственно.