У японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию средней тяжести, вызванную коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

В связи с этим представительницу императорской семьи поместили в больницу Токийского университета. По некоторым данным, у принцессы из симптомов наблюдается кашель. Температура ее тела находится в норме.

Пресса пишет, что накануне Йоко контактировала со своей старшей сестрой принцессой Акико. Тестирование последней на COVID-19 дало отрицательный результат.