Новости

Во Франции горит фабрика по производству денег 17:13
Стала известна повестка встречи премьеров ЕАЭС в Казахстане 17:13
Главы МИД РФ и Великобритании обсудят в Москве проблему гарантий безопасности 16:46
Представлен новый вариант погружающегося патрульного корабля "Страж" 16:42
Захарова: Москве хотелось бы, чтобы Европа помогла разрешить внутриукраинский конфликт 16:19
Король Испании Фелипе VI заразился коронавирусом 16:00
Гинцбург назвал неизбежной регистрацию "Спутника V" в ВОЗ 15:58
Эксперты рассказали, кто чаще всего берет ипотеку в России 15:56
У японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию 15:41
Минтранс намерен расширять программу субсидирования авиарейсов 15:41
ФСБ показала кадры задержания предполагаемых террористов в Крыму 15:40
В России начали субсидировать доставку топлива на Дальний Восток 15:38
В Ярославле на 91-летнюю женщину упала снежная глыба 15:13
Российские истребители Су-35С отработали в Беларуси перехват воздушных целей 15:04
В Воронеже учительница уволилась после монолога о влиянии разводов 15:00
ВЦИОМ: Большинство россиян не хотят участвовать в тренигах личностного роста 15:00
Правительство расширило проект по привлечению кадров из Узбекистана в АПК 14:55
Путин: Судебная система РФ - не бездушная машина и постоянно совершенствуется 14:52
"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлен из-за гололедицы 14:43
Верховный суд напомнил о праве граждан ругать товары в интернете 14:35
Столичная Госавтоиснпекция за три дня выявила почти 4 тысячи неисправных такси 14:33
В ЛДПР сообщили о самочувствии Жириновского 14:29
В Германии студентам-медикам запретили носить бороды из-за масок 14:28
Сумму для внесудебного банкротства граждан предлагают повысить до 1,5 млн рублей 14:27
В Кремле ждут официальной информации о переносе награждения фигуристов РФ 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 15:41
Рубрика: В мире

У японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию

Текст: Александр Ленин
Фото: Tadashi Miyamoto/REUTERS Фото: Tadashi Miyamoto/REUTERS
Фото: Tadashi Miyamoto/REUTERS

У японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию средней тяжести, вызванную коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

В Японии призвали ввести масочный режим для детей старше двух лет

В связи с этим представительницу императорской семьи поместили в больницу Токийского университета. По некоторым данным, у принцессы из симптомов наблюдается кашель. Температура ее тела находится в норме.

Пресса пишет, что накануне Йоко контактировала со своей старшей сестрой принцессой Акико. Тестирование последней на COVID-19 дало отрицательный результат.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном
Началась активная фаза учения "Союзная решимость -2022"
Песков назвал достаточными меры поддержки экономики
МИД РФ: Москва направила Вашингтону список конкретных вопросов и ждет ответ
Роспотребнадзор: "Омикрон" привел к росту повторной заболеваемости COVID
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией