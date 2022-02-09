В Минздраве рассказали, какие компании чаще завышают цены на ПЦР-тесты

ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию чаще всего завышают частные медицинские организации, а не государственные. Сейчас мониторингом цен занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с Генпрокуратурой.

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, министр Михаил Мурашко неоднократно поднимал тему завышения стоимости ПЦР-тестирования в регионах, передает ТАСС.

Ранее парламент Санкт-Петербурга официально обратился к Мурашко с просьбой взять под личный контроль решение проблемы с розничными ценами на ПЦР-тесты и лекарства для лечения коронавирусной инфекции. По данным мониторинга, на который ссылались депутаты, в аптечных пунктах цены варьировались в диапазоне 646-3000 рублей, в специализированных медорганизациях цены начинались с 1200 рублей. Экспресс-тестирование увеличивало цену на 50% и выше.

Накануне ФАС сообщила, что проверила цены на ПЦР-тесты как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях в регионах по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Из 1254 учреждений, где можно сделать тест, 960 - государственные, а в 23 регионах эту услугу частники вовсе не предлагают. Разброс цен - от 440 до 3483 рублей без учета стоимости забора материала. ФАС планирует разработать методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тесты в частных лабораториях.