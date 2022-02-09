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09.02.2022 19:38
Рубрика: Общество

В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского

Текст: Василий Кошкин
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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По данным ведомства, у политика диагностировано "омикрон"-штамм коронавируса.

Сейчас лидер ЛДПР находится в стабильном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь, подчеркнули в Минздраве.

Ранее в пресс-службе ЛДПР опровергли информацию о госпитализации Жириновского. В партии отметили, что 75-летний политик "чувствует себя хорошо и продолжает работать".

Общество Здоровье Партии ЛДПР Правительство Минздрав

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