В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, у политика диагностировано "омикрон"-штамм коронавируса.

Сейчас лидер ЛДПР находится в стабильном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь, подчеркнули в Минздраве.

Ранее в пресс-службе ЛДПР опровергли информацию о госпитализации Жириновского. В партии отметили, что 75-летний политик "чувствует себя хорошо и продолжает работать".