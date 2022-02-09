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Рубрика: В мире

В Сирии в результате израильской атаки один военный погиб, пятеро пострадали

В результате израильской атаки в Сирии один военнослужащий погиб, еще пятеро военных получили ранения. Об этом сообщило командование вооруженных сил САР, отмечая, что нанесен и материальный ущерб.

Служба внешней разведки РФ рассказала об активизации США в Сирии

В ночь на среду Израиль нанес удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута. Системам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить несколько ракет, передает РИА Новости. Чуть позже была предпринята вторая атака. Удар был нанесен ракетами класса "земля-земля" со стороны Голанских высот. Были поражены несколько целей в окрестностях Дамаска.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском. В сирийской столице были слышны взрывы.

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