Верховный суд напомнил о праве граждан ругать товары в интернете

Потребители вправе оставлять в интернете негативные отзывы, если им что-то не понравилось. Такие правовые позиции высказал Верховный суд России в ходе рассмотрении конкретного дела. 9 февраля председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев подчеркнул, что именно такие подходы должны применяться на практике. Заявление прозвучало в ходе Совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Как сообщала "РГ", в том деле фитнес-центр аннулировал карту клиентки, раскритиковавшей клуб в Сети. Верховный суд защитил женщину, а само дело включил в обзор судебной практики, чтобы на него ориентировались все судьи страны.

Вячеслав Лебедев подчеркнул, что негативное мнение клиента не может быть основанием для отказа от договора.

"Суды учитывают, что негативные отзывы - реализация права на свободу выражения мнений, которое не может быть основанием для отказа поставщика от исполнения договора", - пояснил председатель Верховного суда России.

Как сообщил Вячеслав Лебедев, в России суды удовлетворяют 80 процентов исков о защите прав потребителей.