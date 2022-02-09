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Рубрика: Власть

Верховный суд напомнил о праве граждан ругать товары в интернете

Текст: Владислав Куликов

Потребители вправе оставлять в интернете негативные отзывы, если им что-то не понравилось. Такие правовые позиции высказал Верховный суд России в ходе рассмотрении конкретного дела. 9 февраля председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев подчеркнул, что именно такие подходы должны применяться на практике. Заявление прозвучало в ходе Совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Как сообщала "РГ", в том деле фитнес-центр аннулировал карту клиентки, раскритиковавшей клуб в Сети. Верховный суд защитил женщину, а само дело включил в обзор судебной практики, чтобы на него ориентировались все судьи страны.

Вячеслав Лебедев подчеркнул, что негативное мнение клиента не может быть основанием для отказа от договора.

"Суды учитывают, что негативные отзывы - реализация права на свободу выражения мнений, которое не может быть основанием для отказа поставщика от исполнения договора", - пояснил председатель Верховного суда России.

Как сообщил Вячеслав Лебедев, в России суды удовлетворяют 80 процентов исков о защите прав потребителей.

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