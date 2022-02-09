Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО

Верховный суд разъяснил, кому и в каком порядке страховщик должен произвести выплату по ОСАГО в случае гибели автовладельца в ДТП. А также пояснил, что делать, если выплата была произведена не тому, кому полагалась.

Если автовладелец погиб в ДТП, то, как оказалось, главное - в первых рядах подать заявление на выплату. Фото: РИА Новости

В Верховный суд обратилась страховая компания, которая произвела выплату по ОСАГО в полном объеме и в установленные сроки. Но нижестоящие суды решили, что заплатила она не тому, кому следует, а поэтому еще и оштрафовали компанию, сообщает портал Право.ру.

Судебная история началась с того, что некая гражданка Зуева в интересах своей несовершеннолетней дочери обратилась к страховщику с заявлением о выплате возмещения по ОСАГО в связи с гибелью в ДТП отца девочки. Однако страховщик в выплате отказал в связи с тем, что выплата ранее была произведена в полном объеме по заявлению матери погибшего.

Тогда Зуева обратилась к финансовому уполномоченному. Но тот тоже отказал в удовлетворении ее требований. И на том же основании, что и страховая компания. Зуева обратилась в суд с требованием взыскать со страховщика выплаченную не тому человеку сумму.

Районный суд пришел к выводу, что первоочередное право на возмещение вреда принадлежит несовершеннолетней девочке. А у матери погибшего такого права нет. Но в связи с тем, что страховая выплата уже была произведена, суд взыскал с матери погибшего в пользу Зуевой, действующей в интересах дочери, неосновательно полученную сумму страхового возмещения в размере 475 000 рублей. А в удовлетворении иска к страховой компании отказал.

Что-то Зуеву не устроило в этом решении. И она его обжаловала. И апелляционный суд пошел ей навстречу. Он указал, что у страховой компании возникла обязанность произвести выплату несовершеннолетнему ребенку по заявлению ее законного представителя. Выплату денег матери погибшего как лицу, не имеющему права на ее получение, нельзя признать надлежащим исполнением обязательства страховой компанией по выплате страхового возмещения. А поэтому апелляционная инстанция обязала страховщика выплатить Зуевой страховое возмещение в размере 475 тысяч рублей, пени в том же размере, да еще и штраф в 237,5 тысячи рублей. И это помимо ранее выплаченных 475 тысяч рублей матерью погибшего, притом что лимит выплат по жизни и здоровью по ОСАГО ограничен 500 тысячами рублей, из которых 25 тысяч - на погребение.

Законодатель установил заявительный порядок на получение страховой выплаты. Если других заявлений нет, выплата производится тому, кто заявил

Понятно, что страховщик с таким решением не согласился, и кассационный суд поддержал решение апелляционной инстанции. Но Верховный суд посчитал, что это решение незаконно.

Он напомнил, что согласно закону об ОСАГО в случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда в первую очередь имеют те, кто утратил кормильца. А при отсутствии таких лиц - супруг, родители, дети потерпевшего, граждане, у которых потерпевший находился на иждивении, если он не имел самостоятельного дохода.

В постановлении Пленума ВС от 26 декабря 2017 перечень тех, кто имеет право на такую выплату, расшифрован. Это нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания. Либо ребенок умершего, родившийся после его смерти. А также один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет. Либо достигшими этого возраста, но по заключению врачей нуждающимися в постороннем уходе. Кроме того, лицо, состоявшее на иждивении умершего и ставшее нетрудоспособным в течение пяти лет после его смерти.

В отсутствие этих лиц право на возмещение вреда имеют супруг, родители, дети потерпевшего. Также такое право имеют иные граждане, у которых потерпевший находился на иждивении, если он не имел самостоятельного дохода.

Согласно закону об ОСАГО, страховщик, получив первое заявление о выплате, в течение 15 дней принимает заявления и документы от других выгодоприобретателей. Страховщик должен в соответствии с законом установить, кому принадлежит приоритетное право на выплату, и произвести ее в течение 5 дней. Законодатель установил заявительный порядок на получение страховой выплаты. А раз других заявлений на выплату в пятнадцатидневный срок не поступило, страховщик принял решение о выплате матери погибшего.

Установление страховщиком круга лиц, имеющих право на выплату, законом не установлено. Более того, даже если бы у него была такая информация, без заявления произвести выплату он не мог.

Розыск несовершеннолетних детей погибшего в круг обязанностей страховщика не входит. И тем более закон не предусматривает возможность повторно возложить на страховщика обязанность произвести страховую выплату.

Также нижестоящими судами не исследовался вопрос о возможности нахождения матери погибшего на его иждивении. А если это так, то она могла быть отнесена к лицам, имеющим право на получение выплаты в первоочередном порядке.

Верховный суд напомнил еще одну норму закона об ОСАГО. Тот, кто имеет право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, если он предъявил страховщику требование после того, как выплата произведена, вправе требовать от лиц, получивших возмещение, возврата ее части. Или требовать выплаты возмещения вреда от лица, причинившего вред жизни потерпевшему, в соответствии с гражданским законодательством.

Поэтому Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.