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Вышел трейлер новой экранизации "Воспламеняющей взглядом" Стивена Кинга

Новости
    09.02.2022, 22:53
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликован дублированный трейлер фильма "Воспламеняющая взглядом". Картина основана на одноименном романе Стивена Кинга 1980 года про девочку со способностями к пирокинезу.

Это уже вторая по счету киноадаптация, предыдущая вышла в 1984-м. Новое прочтение поставил режиссер Кит Томас, ранее снявший всего один полнометражный фильм - ничем не примечательный хоррор "Диббук" (2019). Сценарий написал Скотт Тимс, ранее поработавший над лентой "Хэллоуин убивает". Главные роли исполнили Зак Эфрон, Райан Кира Армстронг, Сидни Леммон, Кертвуд Смит, Джон Бизли, Майкл Грейес и Глория Рубен.

Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 12 мая текущего года.

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