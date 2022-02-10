Bloomberg оценил дополнительные доходы России от дорогой нефти в 65 млрд долларов

Российский бюджет дополнительно сможет получить в этом году порядка 65 млрд долларов за счет высоких цен на нефть. К таком выводу пришло агентство Bloomberg.

По оценкам экономистов издания, такой прогноз возможен, если цены на нефть будут оставаться на уровне 90 долларов за баррель. Если же они вырастут до 100 долларов за баррель, это может принести дополнительные 80 млрд долларов. В рублевом выражении прибыль может быть еще больше из-за более слабого рубля по отношению к американской валюте, отмечает агентство.

На этой неделе цены на российскую нефть Urals превысили 95 долларов за баррель, обогнав на 2,5 доллара стоимость эталонного сорта Brent. Выше 90 долларов российская нефть не стоила с 2014 года. Сейчас спрос на нефть растет, в том числе из-за газового кризиса и высоких цен на него. В Европе и Азии увеличился спрос на мазут в качестве печного топлива. А, к примеру, в Европе он производится именно из Urals.