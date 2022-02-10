Дима Билан рассказал о заражении "омикроном"

Российский певец и актер Дима Билан опубликовал в своем Instagram видео, где рассказал, что заразился омикрон-штаммом коронавирусом. Артист отметил, что инфекцию "как бы прожил достаточно тихо" - в начале этого месяца.

"Я сдал два теста, все было отрицательно. Потом я сдал еще раз, потому что было какое-то странное ощущение, и он уже подтвердился", - уточнил Билан, добавив, что едет сдавать еще один тест - "на всякий случай, чтобы убедиться, что ковид меня покинул".

Далее Дима дополнил, что омикрон от него действительно отстал. И концерта артиста 14-15 февраля обязательно состоятся.

Ранее СМИ сообщили, что певец попал в больницу в состоянии средней тяжести, что его представитель опроверг. Директор Билана заверил, что музыкант находится дома. Причем произошло это как раз в тот момент, когда артист дома не был и ехал сдавать новый тест.