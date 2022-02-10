Филиппины отменили карантин для полностью привитых от COVID-19 туристов

С 10 февраля Филиппины отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда в страну виза не требуется.

Как отмечает РИА Новости, хотя обязательный карантин отменяется, прибывшие на Филиппины иностранцы должны следить за симптомами в течение семи дней с момента приезда. Также туристы должны предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 48 часов до отъезда из своей страны.

Те путешественники, у которых нет прививки от коронавируса или они не полностью вакцинированы, должны предъявить результаты теста и пройти карантин в установленном месте до повторного негативного результата.

Ранее сообщалось, что закрытые уже почти два года из-за пандемии коронавируса границы Австралии откроются с 21 февраля. Въехать смогут туристы, привитые от COVID-19.