ФСБ показала кадры задержания и допроса лжеминеров

"Чем занимаешься?" - задает задержанному юноше вопрос сотрудник ФСБ.

"Я просто обычный ученик", - отвечает школьник.

"Увлечения какие?"

"Никаких".

"В смысле никаких?", - уточняет оперативник.

"Если можете сказать, о чем конкретно?"

"Про минирование".

После этого задержанный рассказывает, что у него была информация по поводу лжеминирований из Telegram-каналов. По его словам, это группа в Telegram, которая выкладывала новости об очередном "минировании". О ее существовании он узнал, когда первый раз была "заминирована" его школа. Еще один задержанный рассказал, как совершил недавно лжеминирование в Волгограде и госадминистрации и учебных заведений в Приднестровье.

Еще двое задержанных сказали, что занимались лжеминированием через Telegram и различные почтовые сервисы. Школьники считали, что действуют абсолютно анонимно и их не смогут вычислить, однако сотрудники ФСБ в короткий срок вышли на них.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, всего в нескольких регионах России были задержаны 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях. В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как напомнили в ФСБ, по этой статье ответственность наступает с 14-летнего возраста и грозит реальным сроком от 3 до 8 лет.