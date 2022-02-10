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10.02.2022 13:04
Рубрика: Происшествия

ФСБ показала кадры задержания и допроса лжеминеров

Текст: Иван Егоров
Центр общественных связей ФСБ России обнародовал кадры задержания и допроса подозреваемых в массовом лжеминировании молодых людей. Все они действовали под руководством администратора так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ - студента киевского факультета информационной безопасности Антона Осипчука.
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"Чем занимаешься?" - задает задержанному юноше вопрос сотрудник ФСБ.

"Я просто обычный ученик", - отвечает школьник.

"Увлечения какие?"

"Никаких".

"В смысле никаких?", - уточняет оперативник.

"Если можете сказать, о чем конкретно?"

"Про минирование".

После этого задержанный рассказывает, что у него была информация по поводу лжеминирований из Telegram-каналов. По его словам, это группа в Telegram, которая выкладывала новости об очередном "минировании". О ее существовании он узнал, когда первый раз была "заминирована" его школа. Еще один задержанный рассказал, как совершил недавно лжеминирование в Волгограде и госадминистрации и учебных заведений в Приднестровье.

Еще двое задержанных сказали, что занимались лжеминированием через Telegram и различные почтовые сервисы. Школьники считали, что действуют абсолютно анонимно и их не смогут вычислить, однако сотрудники ФСБ в короткий срок вышли на них.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, всего в нескольких регионах России были задержаны 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях. В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как напомнили в ФСБ, по этой статье ответственность наступает с 14-летнего возраста и грозит реальным сроком от 3 до 8 лет.

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