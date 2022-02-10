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Рубрика: Происшествия

В ФСБ выяснили, что лжеминированиями руководил 18-летний гражданин Украины

Текст: Иван Петров

Сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов выяснили, кто стоит за волной лжеминирований, прокатившейся по российским городам.

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"Организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе является гражданин Украины. В настоящее время по этому делу задержаны 14 человек, причастных к совершению преступлений", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, уточнив, что разоблачение преступной группы - результат совместных действий ФСБ, МВД и Следственного комитета России.

"В настоящее время осуществляются розыск и пресечение деятельности лиц, причастных к массовому распространению в период с конца 2021 года по начало 2022 года в интернете заведомо ложных сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры. Такие сообщения были получены в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Молдавии, а также на территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении ЦОС.

Отмечается, что задержаны 14 участников так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ. По данным ФСБ, ложные террористические угрозы распространялись с целью "дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений".

В ФСБ с помощью зарубежных коллег выяснили, что организатором и "администратором" волны лжеминирований являлся 18-летний гражданин Украины, уроженец Волынской области Антон Осипчук.

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