Ящерица возрастом 110 миллионов лет найдена в янтаре

Палеонтологи идентифицировали ранее неизвестный вид ящериц, проанализировав содержимое куска янтаря, добытого в шахте в Мьянме. Возраст застывшего в смоле существа составляет около 110 миллионов лет.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем сообщает Sci News. Палеонтологи нередко находят в кусках древнего янтаря хорошо сохранившиеся образцы различных существ и растений.

На этот раз в их руки попал янтарь, представляющий собой ловушку для ящерицы. Ученые выяснили, что около 110 миллионов лет назад ящерица угодила в смолу араукария, завязла в ней и погибла. Затвердев, смола превратилась в янтарь, который хорошо сохранил древнее существо.

Оказалось, что останки принадлежат ранее неизвестному науке виду ящериц, который получил название Retinosaurus hkamtiensis. Находка взволновала ученых. Как отмечает Аарон Бауэр, профессор Университета Виллановы, эксперты прямо сейчас смотрят на существо, которое является ровесником динозавров.

Кусок янтаря, принесший интересное открытие, был обнаружен в районе Хкамти в Патабуме, в непосредственной близости от нефритовых рудников в северной части Центрального бассейна Мьянмы. Изучить уникальный образец удалось с помощью компьютерной томографии. На основании полученных снимков ученые даже создали трехмерные изображения древней ящерицы.

Результаты исследования также показали, что Retinosaurus hkamtiensis является представителем Scincoidea - надсемейства, в которое сегодня входят сцинки, панцирные ящерицы и ночные ящерицы. А анализ молекулярных данных показал, что данная рептилия является родственником линий Tepexisaurus и Xantusiidae.

"Это указывает на интересную гипотезу о том, что нынешняя группа, известная исключительно из Северной и Центральной Америки, могла возникнуть в другом месте, чем указано в их до сих пор известной биогеографии, - пишут исследователи. - Причиной может быть ранний раскол родословных ящериц в раннем меловом периоде, который в данном случае произошел где-то в Гондване".