Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID через 3-4 недели

Уровень заболеваемости COVID-19 в России пока остается высоким, но уже можно предсказать сроки выхода на плато. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Он пояснил в интервью радио Sputnik, что выходом на плато часто называют выравнивание графиков, характеризующих эпидемиологическую ситуацию. Это может быть прекращение роста числа ежедневно выявляемых случаев COVID-19 или примерно одинаковое количество госпитализаций в течение определенного периода времени. С точки зрения медиков, работающих в стационарах, самый объективный показатель - это соотношение числа госпитализированных и выписанных из больницы пациентов.

Пока больше госпитализаций. "Думаю, что еще 3-4 недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато и будет легче", - считает Малышев. Он добавил, что через 3-4 недели следует ждать и прекращения роста суточной заболеваемости COVID-19.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России может наступить в середине февраля. По ее словам, не исключено, что в ближайшие 2-3 недели "омикрон" станет доминирующим и в регионах. После пика может начаться резкое снижение заболеваемости, отметила эпидемиолог.