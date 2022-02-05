Профессор Пшеничная: К середине февраля наступит пик заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, наступит в середине февраля. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

По ее словам, не исключено, что в ближайшие 2-3 недели "омикрон" станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов России. К середине февраля, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось ранее, пишет РИА Новости. Эпидемиолог отметила, что после пика может начаться такое же резкое снижение заболеваемости, как и в других странах.

Пшеничная напомнила, что в первую очередь защитить от "омикрона" могут вакцинация и ревакцинация. Актуальны также ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил, избегание многолюдных мест, подчеркнула эксперт.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что постковидный синдром после перенесенного штамма "омикрон", по предварительным наблюдениям, сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после COVID-19, вызванного "дельтой". Кроме того, у вакцинированных граждан после перенесенного "омикрона" какие-либо последствия встречаются гораздо реже.