Новости

Эксперт: Промышленность ФРГ потеряет конкурентоспособность в случае отказа от "СП-2" 15:45
ВЦИОМ: Позитивно или нейтрально состояние науки в России оценили 66% россиян 15:39
НАТО может разместить войска в районе Черного моря 15:38
Эксперт оценила претензии ФАС к Google по работе YouTube 15:38
Американские фристайлисты победили в миксте в лыжной акробатике 15:35
ЕС передал России коллективный ответ по евробезопасности 15:32
Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом 15:25
Исследование: Уровень эффективности вакцины "КовиВак" составил 87% 15:24
На колесе обозрения "Солнце Москвы" можно будет устраивать свадьбы и фотосессии 15:11
От огня украинских военных погибли 2,6 тысячи жителей юго-востока Украины 15:06
Песков о ситуации с Валиевой: Единственным источником информации должен быть МОК 14:56
Андрей Бочкарев: Вопросы по 586 проблемным объектам долгостроя решили в Москве за 11 лет 14:49
Сбежавший в Беларусь польский солдат рассказал о массовых убийствах мигрантов 14:48
В московских ТЦ пройдет акция для желающих бросить курить 14:30
В Госдуме заявили об оперативном рассмотрении проекта об индексации пенсий военным 14:27
МИД РФ: Учения НАТО за Полярным кругом усилят напряженность 14:25
Лавров допустил эвакуацию неосновного дипперсонала с Украины 14:19
Финский хоккеист Маннинен сделал первый хет-трик на Олимпиаде в Пекине 14:18
Песков оценил перспективы телефонного разговора Путина и Макрона 14:02
Лавров: У Москвы и Лондона разные трактовки Минских соглашений 13:58
Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине 13:51
В Японии продлили ограничения из-за коронавируса 13:47
Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления 13:40
Оперштаб Москвы рассказал об изменениях в учете новых случаев коронавируса 13:33
Правительство выделит еще 76,5 млрд рублей на оплату больничных 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 15:24
Рубрика: Общество

Исследование: Уровень эффективности вакцины "КовиВак" составил 87%

Текст: Нина Егоршева
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Эффективность вакцины "КовиВак" против коронавируса, оцениваемая по результатам выработки антител, составила почти 87%. Таковы предварительные результаты исследования, опубликованные на портале препринтов MedRxiv.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Гериатр Ткачева: COVID-19 усиливает риск раннего старения

"Инактивированная вакцина "КовиВак" показала хорошую переносимость и безопасность, с 86,9% уровнем сероконверсии среди участников исследования, не имевших антител при предварительном скрининге", - говорится в статье. При этом отмечается, что у участников исследования, уже имевших антитела перед вакцинацией, "КовиВак" вызвал четырехкратный рост количества вируснейтрализующих антител - в 85,2% случаев.

Эти результаты были получены на 42-й день после введения второй дозы вакцины. В испытаниях приняли участие 398 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Также сообщается, что среди испытуемых не было зафиксировано серьезных нежелательных реакций на "КовиВак" или смертельных исходов после его введения. При этом наиболее частым побочным эффектом стала боль в месте введения препарата, на нее жаловались 47 пациентов. Еще 13 человек отмечали появление жара, пять человек сообщили об общем недомогании после прививки.

Ранее в ФНЦИРИП им. Чумакова, где была создана вакцина "КовиВак", оценили ее эффективность против штамма "омикрон" в 62%. Об этом рассказал директор центра Айдар Ишмухаметов, отметив, что это предварительные данные. Также ученый добавил, что в будущем возможно создание одной вакцины против гриппа и коронавируса. По его словам, исследования на животных показало, что при комбинации штаммов защитный эффект усиливается.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления
Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%
В Беларуси стартовали совместные военные учения "Союзная решимость-2022"
Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов