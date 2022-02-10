Исследование: Уровень эффективности вакцины "КовиВак" составил 87%

Эффективность вакцины "КовиВак" против коронавируса, оцениваемая по результатам выработки антител, составила почти 87%. Таковы предварительные результаты исследования, опубликованные на портале препринтов MedRxiv.

"Инактивированная вакцина "КовиВак" показала хорошую переносимость и безопасность, с 86,9% уровнем сероконверсии среди участников исследования, не имевших антител при предварительном скрининге", - говорится в статье. При этом отмечается, что у участников исследования, уже имевших антитела перед вакцинацией, "КовиВак" вызвал четырехкратный рост количества вируснейтрализующих антител - в 85,2% случаев.

Эти результаты были получены на 42-й день после введения второй дозы вакцины. В испытаниях приняли участие 398 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Также сообщается, что среди испытуемых не было зафиксировано серьезных нежелательных реакций на "КовиВак" или смертельных исходов после его введения. При этом наиболее частым побочным эффектом стала боль в месте введения препарата, на нее жаловались 47 пациентов. Еще 13 человек отмечали появление жара, пять человек сообщили об общем недомогании после прививки.

Ранее в ФНЦИРИП им. Чумакова, где была создана вакцина "КовиВак", оценили ее эффективность против штамма "омикрон" в 62%. Об этом рассказал директор центра Айдар Ишмухаметов, отметив, что это предварительные данные. Также ученый добавил, что в будущем возможно создание одной вакцины против гриппа и коронавируса. По его словам, исследования на животных показало, что при комбинации штаммов защитный эффект усиливается.