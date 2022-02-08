Разработчик оценил эффективность "КовиВака" против "омикрона" в 62%

В Центре имени Чумакова готовы производить в год до 10 миллионов доз вакцины "КовиВак". Фото: Сергей Михеев/ РГ

Директор ФНЦИРИП им. Чумакова Айдар Ишмухаметов оценил эффективность созданной центром вакцины "КовиВак" против штамма "омикрон" в 62%. Об этом ученый рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Наши исследования показали, что действительно, эффективность снижается - на сегодняшний день порядка 62% по нашим данным, но это предварительные данные", - сказал Ишмухаметов.

Также ученый добавил, что в будущем возможно создание одной вакцины против гриппа и коронавируса. По его словам, исследования на животных показало, что при комбинации штаммов защитный эффект усиливается.

Накануне Минздрав одобрил исследование вакцины "КовиВак" среди детей 3-17 лет. А в конце 2021 года началось промышленное производство препарата - до этого "КовиВак" выпускался только непосредственно в центре Чумакова.