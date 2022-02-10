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10.02.2022 00:00
Рубрика: Внутренняя политика

Кабмин рассмотрит изменение "демпфера" для стабилизации цен на топливо

Текст: Владимир Кузьмин
Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, чтобы стабилизировать ситуацию с ростом цен на топливо. Законопроектом предлагается скорректировать параметры "демпфирующего механизма" акциза на нефтяное сырье.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Ранее статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что министерство совместно с Минэнерго предлагает индексацию условной цены топлива в формуле расчета "демпфера". Предполагалось, что изменения в параметрах начнут действовать с 1 июля.

Еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс, вынесенный на заседание, должен стимулировать предприятия к выявлению и постановке на баланс имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечить их правовую охрану и последующее вовлечение в оборот. Документ устанавливает, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются соответствующие доходы в виде имущественных прав. Это затронет результаты интеллектуальной деятельности, выявленные в ходе инвентаризации в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года, а для субъектов малого и среднего бизнеса - по 31 декабря 2026 года.