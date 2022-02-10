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10.02.2022 18:26
Рубрика: Экономика

Кабмин выдвинул четырех кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка

Текст: Нина Егоршева

Правительство РФ выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка четырех кандидатов. Это министр финансов Антон Силуанов, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин и первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Как следует из распоряжения кабмина, кандидаты утверждены для избрания в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей от Российской Федерации, передает ТАСС.

На данный момент Антон Силуанов уже председательствует в наблюдательном совете Сбербанка. На этот пост он избран на годовом общем собрании акционеров кредитной организации в апреле 2021. Также в совет входят Дмитрий Чернышенко, Максим Орешкин, а также глава Сбербанка Герман Греф, советник председателя Банка России Сергей Игнатьев, заместитель министра финансов Владимир Колычев и заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис.

В январе стало известно, что первый зампред ЦБ Сергей Швецов покидает свой пост. В частности, сообщалось, Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года.

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