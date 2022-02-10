Как Наполеон из Полесья сберег для потомков образ родины

215 лет назад, 11 февраля 1807 года, на Полесье, в имении Вороцевичи Пинского уезда, что ныне в Ивановском районе Брестской области, в семье шляхтича-инженера Михала Орды появился на свет мальчик по имени Наполеон. Уже в зрелые годы он открыл в себе неповторимый талант рисовальщика и оставил потомкам реальные образы дворцов, усадеб и прочих достопримечательностей позапрошлого века, которые впоследствии будут стерты с лица земли войнами и прочими безобразиями безжалостного времени. Неутомимый художник оставил после себя 1197 зарисовок архитектурных памятников, одна из которых надолго поселилась в портмоне и карманах миллионов белорусов. Изображение замка Радзивиллов в Несвиже с указанием на авторство Орды украсило 100-тысячную купюру Национального банка Беларуси образца 2000 года.

Но почему Наполеон? Имя для шляхты XIX века совсем нередкое: громкая слава корсиканца Бонапарта, ставшего императором французов, еще долго после его смерти волновала умы живших на белорусских землях шляхтичей и особенно шляхтянок. Младенец Наполеон из Вороцевичей, родившийся в год свидания Бонапарта с русским императором Александром I в Тильзите, был одним из первых мальчиков, которых назвали новым громким именем. Отец, одно время возглавлявший кобринскую шляхту, владевший искусством фортификации, строивший каналы и дороги, умер, когда сыну не исполнилось и двух лет. Воспитывала Наполеона мать Юзефина, натура тонкая и музыкальная, рано научившая сына азам игре на фортепиано. Музыка стала одной из трех главных страстей в жизни Орды. В юности же ему светила скорее отцовская карьера по технической части: после окончания гимназии в Свислочи он стал учиться физике и математике в Виленском университете, но курса не окончил: власти припомнили юноше еще гимназическое тайное общество. Любви к Российской империи вылет из университета, стоивший 15 месяцев виленской тюрьмы, не прибавил, и в 1831 году мы видим 24-летнего Наполеона повстанцем, причем изобретательным настолько, что он сумел незамеченным перебраться в Царство Польское и в начале лета активно поучаствовать в битве под Коцком, получить орден Виртути Милитари и чин капитана.

Фото: wikipedia.org

За романтический повстанческий порыв Наполеон заплатил очень дорого. С матерью "мятежник второго разряда", лишенный дворянского достоинства, отныне не увидится почти четверть века, имение его подверглось конфискации. Но в эмиграции молодой человек в отличие от многих повстанцев, сгинувших на чужбине в бездействии и безденежье, не потерялся. Его музыкальные дарования заметил и оценил великий Шопен, среди его парижских собеседников Адам Мицкевич и Оноре де Бальзак, Ференц Лист и Стендаль, Иван Тургенев и Гектор Берлиоз. В 1847 году он ненадолго становится директором Итальянской оперы в Париже, Россини и Верди также знакомы Орде лично.

Шопен разглядел у Наполеона и художественное дарование, которое тот развивал профессионально, занимаясь в студии у Пьера Жерара, учившего востребованному в XIX веке искусству архитектурного пейзажа. С начала 1840-х годов второй и третьей страстями шляхтича с Полесья становятся сплетенные воедино рисование и путешествия. Рисовать Европу от Шотландии до Португалии и Северную Африку было любопытно, но неудержимо тянуло на родину, где оставалась старая мать. В 1856 году, как только новый император Александр II объявил амнистию участникам восстания 1830-1831 годов, Орда оставил жену-француженку Ирен с двумя детьми и отправился на Полесье. Мать умрет через три года после его возвращения, родовое имение после этого придется брать в аренду, а по "недоказанности прав дворянства" родовитого шляхтича Орду теперь официально именуют "мещанином города Гродно". Власти смотрят на бывшего повстанца косо, с началом нового восстания в 1863-м доказательств участия в нем не находят, но из принципа "как бы чего не вышло" полтора года держат в тюрьме в Кобрине.

Казалось бы, проще уехать в ту самую привычную заграницу и закончить свои дни в довольстве и уюте. Но именно после пятидесяти, в преклонные по тем временам годы, Орда неутомимо путешествует и находит свое неповторимое место в вечности.

Он хорошо понимал, что творит для потомков, которым останется живой и адекватный образ родины

У Наполеона своя рисовальная техника: на наклеенном на планшетку примерно 30-сантиметровом листе он сначала рисовал с натуры карандашом, а впоследствии применялись акварель, гуашь и сепия. В походных условиях эта нехитрая технология позволяла оперативно и в целом достоверно изображать замки и крепости, шляхетские имения и крестьянские постройки, а также руины утраченных древностей.

Итогом путешествий энтузиаста, по достижении им 65-летнего возраста ставших ежегодными, стали аккуратно отсортированные самим художником папки, в которых и бесценный кладезь белорусского материала по губерниям Гродненской, Минской, Витебской, Виленской, Могилевской, на бесчисленных сельских проселках и в городах Гродно, Витебске, Минске, Могилеве, Полоцке, Пинске, Новогрудке, Несвиже, Турове. Для своего времени, в условиях постоянных странствий по бездорожью, это поистине адова работа. Но умерший в 1883 году Орда хорошо понимал, что рисунки эти не только ради заработка, хотя платили неплохо, но прежде всего для потомков, которым останется живой и адекватный образ той родины, которую он сумел сохранить.

И белорусские потомки по достоинству оценили труды наблюдательного живописца. Имя Орды на слуху и на виду в XXI веке, чему свидетели жители Минска, Бреста, Гродно, Иваново - во всех этих городах есть улицы, названные его именем, а в райцентре Иваново установлен и памятник знаменитому земляку. Но лучший памятник полесский Наполеон поставил себе при жизни - это именно те без малого 1200 мастерских зарисовок, так помогающих сегодня в поисках утраченного из позапрошлого века.