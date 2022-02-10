КамАЗ начал продажи среднетоннажных грузовиков "Компас"

В России стартовали продажи новых среднетоннажных грузовиков КамАЗ "Компас".

Первое время будет доступна только одна модель семейства - "Компас 9" полной массой 9,5 тонны, в течение нескольких недель также станет доступен "Компас 12" полной массой 11,99 тонны.

Первые товарные "Компасы" ушли дилерам КамАЗа в Приволжском федеральном округе, машины укомплектованы бортовой грузовой платформой со шторным механизмом открывания тента.

"Компасы" оснащены турбодизелем Cummins ISF3.8S5154 мощностью 154 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач JAC LC6T540B. Другая особенность модели - покупная кабина от китайского JAC N-Series, при этом у "Компаса" - собственный стайлинг передней части и модульные фары Hella.

Снаряженная масса нового грузовика зависит от длины колесной базы и варьируется от 3125 до 3405 кг, заявленный производителем ресурс автомобиля - 800 тысяч км, межсервисный интервал - 20 тысяч км.

В базовое оснащение входят регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, кондиционер, электрические стеклоподъемники, аудиосистема с управлением на руле.

Во втором полугодии 2022 года КамАЗ планирует вывести на рынок более компактную и легкую модель "Компас-5" полной массой 5,5 тонн. Этот автомобиль предложат как альтернативу "ГАЗону Next" и "Валдаю Next".

Стоимость "Компаса 9" - от 4 200 000 рублей.