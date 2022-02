Клаус Майне рассказал о том, как Scorpions в пандемию записали новый альбом

Музыканты одной из самой знаменитых в мире рок-групп снова вернулись, теперь уже с альбомом Rock Believer - снова мелодичным, мощным, гитарным, как в 80-е, но уже с актуальным и креативным саундом наших дней. Накануне релиза бессменный солист Scorpions Клаус Майне ответил на вопросы обозревателя "РГ".

Знаменитого вокалиста удалось разыскать только в студии, где он и записывал 11 новых песен. Как всегда позитивный, доброжелательный, улыбчивый и отличный рассказчик, герр Клаус восседал на фоне огромного студийного пульта, который был по размеру не меньше лестничных коридоров в московских, да и нью-йоркских многоэтажках.

Майне, последние годы большую часть времени живущий в США, "пришел" на видео-интервью в своей любимой кепке, количество углов в которой, кажется, невозможно сосчитать. И в стильном кожаном наряде, к которому мы так привыкли на концертах Scorpions. Скоро мы с ними снова встретимся, пообещал Майне. И подробно рассказал, как группа провела эти два года, ради возвращения на сцену и этого нового диска - Rock Believer.

Спасибо, что Scorpions возвращаются. Как и прежде после каникул вновь со свежими хитами и звучанием, как это было и с альбомами Humanity. Hour One, и Sting in the Tail, так и теперь… Именно так вы и задумывали или планы из-за COVID-19 пришлось поменять?

Клаус Майне: О, альбом Sting in the Tail (видит его в руках обозревателя "РГ" - прим.ред.)?! Как давно это было, почти 10 лет назад. С тех пор многое поменялось. Конечно, до ковида замыслы у нас были другие - готовился мировой тур, но случилась эта напасть и многие залы, стадионы, да и границы оказались закрытыми. И мы решили записать в пору карантина новый альбом, раз уж выступать не удается. Да, улицы городов пустели, люди перестали ходить даже друг к другу в гости, было невесело, но мы постарались не унывать и использовать это трудно время для работы.

Впервые мы могли никуда не спешить целых два года и вновь собрались в студии у Рудольфа Шенкера (гитарист и второй бессменный участник группы, построивший студию в родном Ганновере, - прим.ред.). При этом я в основном находился в США, как и барабанщик Микки, а басист Павел Мончивода - дома в Польше. Все стальные - у Рудольфа. И это было удивительное время: мы сочиняли песни, говорили о жизни, размышляли, что будет завтра, а параллельно записывали наш 19-й студийный альбом. Думаю, он - лучший у Scorpions за последние годы. Ведь Rock Believer - это тот тяжелый рок, за который нас и любят с 70-80-х, а к тому же еще и позитивный, открытый нараспашку, предельно искренний и душевный.

