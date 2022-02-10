Ковид-сертификат можно получить после экспресс-теста, сделанного медработником

Россияне, сдавшие положительный экспресс-тест на коронавирус, смогут получить сертификат переболевшего только если тестирование проводил медицинский работник. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Таким образом в Минздраве уточнили информацию федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который сообщил, что для постановки соответствующего диагноза теперь достаточно положительного результата экспресс-теста - подтверждать его исследованием методом ПЦР больше не нужно.

"Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае, если экспресс-тестирование проведено медицинским работником", - сказал Кузнецов, чьи слова передает ТАСС.

Ранее в Минздраве сообщили, что для получения ковид-сертификата с QR-кодом на портале госуслуг по анализу крови на антитела гражданину достаточно иметь положительный результат. В ведомстве подчеркивают, что требования к уровню антител в этом случае отсутствуют. Напомним, что получить ковид-сертификат с QR-кодом по анализу на антитела россияне смогут уже с 21 февраля. Для этого им необходимо сдать кровь в любой аккредитованной лаборатории на проверку наличия иммуноглобулинов G.