Минздрав: Требований к уровню антител для получения QR-кода нет

Для получения ковид-сертификата с QR-кодом на портале госуслуг по анализу крови на антитела гражданину достаточно иметь просто положительный результат.

Такое пояснение дали журналистам в Минздраве РФ. "Требований к уровню антител не устанавливается - достаточно их наличие в организме", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее Минздрав опубликовал приказ, согласно которому получить ковид-сертификат с QR-кодом по анализу на антитела граждане России смогут с 21 февраля. Для этого им необходимо сдать кровь в любой аккредитованной лаборатории на проверку наличия иммуноглобулинов G.

В течение трех суток результаты теста отобразятся на портале госуслуг, и по заявлению гражданина ему однократно выдадут сертификат о перенесенном заболевании сроком полгода. В случае, если во время заболевания коронавирусом человек делал ПЦР-тест и получил положительный результат, но не открывал при этом больничный лист, срок действия ковид-сертификата составит 12 месяцев.

Сейчас сертификат с QR-кодом выдается тем, кто сделал прививку от COVID-19 (документ формируется спустя 21 день после первого укола в случае первичной вакцинации) или официально перенес заболевание, открыв листок нетрудоспособности. Также сертификат выдается людям с медотводом.