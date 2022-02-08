В Минздраве пояснили, какой нужен тест на антитела для ковид-сертификата

В случае положительного теста на антитела на портале госуслуг в течение трех календарных дней со дня подачи заявления будет сформирован антикоронавирусный сертификат, говорится в сообщении ведомства. Срок его действия в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста.
В Минздраве обратили внимание, что оформить документ по антителам можно единожды, повторный выпуск сертификата на основании результатов теста не предусмотрен.
Получить сертификат можно также в случае, если ранее человек перенес коронавирус и факт заболевания подтвержден результатами ПЦР-тестирования. Его результаты должны быть доступны на госуслугах. В этом случае срок действия сертификата составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста.
Нововведение вступит в силу с 21 февраля.