В Минздраве пояснили, какой нужен тест на антитела для ковид-сертификата

Тест на антитела для оформления ковид-сертификата может быть проведен в любой лицензированной лаборатории, количество антител не имеет значения, он просто должен быть положительным, сообщили в Минздраве.

В случае положительного теста на антитела на портале госуслуг в течение трех календарных дней со дня подачи заявления будет сформирован антикоронавирусный сертификат, говорится в сообщении ведомства. Срок его действия в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста.

В Минздраве обратили внимание, что оформить документ по антителам можно единожды, повторный выпуск сертификата на основании результатов теста не предусмотрен.

Получить сертификат можно также в случае, если ранее человек перенес коронавирус и факт заболевания подтвержден результатами ПЦР-тестирования. Его результаты должны быть доступны на госуслугах. В этом случае срок действия сертификата составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста.

Нововведение вступит в силу с 21 февраля.