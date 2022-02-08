В ковид-сертификаты начнут добавлять данные об антителах с 21 февраля

В ковид-сертификаты, которые выдают гражданам России после перенесенной коронавирусной инфекции или после вакцинации от COVID-19, внесут данные об антителах (IgG) в случае наличия такого анализа. Приказ об этом подписан министром здравоохранения Михаилом Мурашко, эти изменения вступят в силу 21 февраля.

Как следует из приказа Минздрава, в ковид-сертификате будет указана дата проведения исследования на наличие иммуноглобулинов G к возбудителю новой коронавирусной инфекции, указан метод исследования и название медицинской организации, которая проводила анализ.

Ковид-сертификат будет формироваться на двух языках - русском и английском в течение трех календарных дней с момента появления результатов анализа на антитела, при этом такой сертификат можно будет получить однократно по заявлению гражданина на портале госуслуг, в случае если до этого на портале не было информации о том, что он болел COVID-19 или вакцинировался. Повторно получить ковид-сертификат на основании анализа на антитела у гражданина не получится.

В середине января вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала, что ковид-сертификат с QR-кодом смогут получить не только те, кто официально переболел коронавирусом, но и те, кто не знал о заболевании и перенес его в бессимптомной форме. В случае, если у гражданина был положительный ПЦР-тест, но он не открывал больничный лист, то он сможет сдать кровь на антитела и получить сертификат сроком действия 12 месяцев. Если ПЦР-теста нет и неизвестно, когда именно человек болел ковидом, то анализ на антитела позволит ему получить сертификат сроком действия полгода.