Указ губернатора Красноярского края от 9 февраля 2022 года № 27-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",письмо Минздрава России от 22.12.2021 № 30-4/И/2-21694, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 28.01.2022 № 24-00-17/02-1386-2022, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019," заменить словами "от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",";

слова "от 30.07.2020 № 1659," заменить словами "от 30.07.2020 № 1659, письмо Минздрава России от 22.12.2021 № 30-4/И/2-21694,";

слова "от 08.12.2021 № 24-00-17/02-18708-2021," заменить словами "от 08.12.2021 № 24-00-17/02-18708-2021, от 28.01.2022 № 24-00-17/02-1386-2022,";

слова "от 10.11.2021 № 63," заменить словами "от 10.11.2021 № 63, от 29.11.2021 № 64, от 09.12.2021 № 65, от 29.12.2021 № 68,";

дополнить пунктом 1.1.1 следующего содержания:

"1.1.1. Установить, что образовательные организации, обеспечивающие реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляют деятельность по специально разработанному расписанию занятий, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращение их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой, разделение по времени входа в здание и посещения столовых, занятий).";

в абзаце четвертом подпункта 2.1 пункта 1.5, абзаце третьем пункта 1.7.3, абзаце третьем пункта 1.8.4, абзаце третьем пункта 1.9.1, абзаце третьем пункта 1.11, абзаце третьем пункта 1.12 слова "(если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев)" исключить;

абзацы пятый, седьмой подпункта 2.1 пункта 1.5, абзацы четвертый, шестой пункта 1.7.3, абзацы четвертый, шестой пункта 1.8.4, абзацы четвертый, шестой пункта 1.9.1, абзацы четвертый, шестой пункта 1.11, абзацы четвертый, шестой пункта 1.12 дополнить словами "(если с даты завершения вакцинации гражданина прошло не более двенадцати календарных месяцев)";

в абзаце шестом подпункта 2.1 пункта 1.5, абзаце пятом пункта 1.7.3, абзаце пятом пункта 1.8.4, абзаце пятом пункта 1.9.1, абзаце пятом пункта 1.11, абзаце пятом пункта 1.12 слово "шести" заменить словом "двенадцати";

в пункте 1.13 слова "(если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев)" заменить словами "(если с даты завершения вакцинации или выздоровления гражданина прошло не более двенадцати календарных месяцев)";

в абзаце седьмом пункта 2.9.2 слова "спортивного потенциала, на 2021 год," заменить словами "спортивного потенциала, на 2022 год,";

в пункте 2.9.3:

в абзаце втором слова "действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код)," заменить словами "действующего QR-кода,";

в абзаце третьем слова "(если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев)" исключить;

абзац четвертый дополнить словами "(если с даты завершения вакцинации гражданина прошло не более двенадцати календарных месяцев)";

в абзаце пятом слово "шести" заменить словом "двенадцати";

абзац шестой дополнить словами "(если с даты завершения вакцинации гражданина прошло не более двенадцати календарных месяцев)";

в подпункте 4 пункта 2.9.4:

в абзаце третьем слова "(если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев)" исключить;

абзац четвертый дополнить словами "(если с даты завершения вакцинации гражданина прошло не более двенадцати календарных месяцев)";

в абзаце пятом слово "шести" заменить словом "двенадцати";

абзац шестой дополнить словами "(если с даты завершения вакцинации гражданина прошло не более двенадцати календарных месяцев)";

в абзаце шестом пункта 2.13 цифру "6" заменить цифрами "12";

в подпункте 2 пункта 3.7 цифры "200" заменить цифрами "300";

в подпункте 4 пункта 3.11.7 слова "(если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев)" заменить словами "(если с даты завершения вакцинации или выздоровления гражданина прошло не более двенадцати календарных месяцев)".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







