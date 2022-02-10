Указ главы Республики Крым от 10 февраля 2022 года № 19-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 22:

подпункт 22.4 изложить в следующей редакции:

"22.4. До особого распоряжения приостановить приём заявителей во всех офисах "Мои Документы" Республики Крым за исключением офисов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым:

офис "Мои Документы" пгт Заозерное, ул. Садовая, 5 (1 раз в месяц с 08.00 до 12.00);

офис "Мои Документы" пгт Мирный, ул. Сырникова, 25а (2 раза в месяц с 08.00 до 17.00);

офис "Мои Документы" пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3 (2 раза в месяц с 08.00 до 17.00).

Приём осуществлять исключительно по предварительной записи по талонам, полученным на сайте Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" md-crimea.ru, с обеспечением всех санитарно-эпидемиологических требований.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







