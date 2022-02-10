Лавров назвал беспрецедентной его встречу с главой МИД Британии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с главой МИД Великобритании Лиз Трасс беспрецедентной.

"Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран", - сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что отношения России и Великобритании на данный момент находятся на самой низкой отметке за многие последние годы. При этом он выразил надежду, что Москва и Лондон смогут восстановить механизмы двустороннего сотрудничества.

"Общение любых двух субъектов международной жизни должно иметь добавленную стоимость для обеих сторон, и только в этом случае будут позитивные результаты", - отметил министр.