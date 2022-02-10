Лукашенко поручил усилить взаимодействие в международных организациях

Усилить взаимодействие в международных организациях для противодействия санкциям коллективного Запада поручил белорусский лидер внешнеполитическому ведомству страны, обратив внимание его руководства, что "МИД серьезно задолжал стране". Об этом сообщил Юрий Амбразевич, кандидатура которого была согласована в четверг Александром Лукашенко на пост заместителя министра иностранных дел, информирует БЕЛТА.

Высокопоставленный дипломат заверил в этой связи, что вся работа ведомства будет заключаться в отстаивании интересов Беларуси, продвижении ее независимости и суверенитета. Отметив, что "права человека стала той темой, "которая используется сейчас западными контрпартнерами для давления на страну", он дал понять, что коллектив министерства четко представляет, как противодействовать этому.

В то же время замминистра осознает и масштабы предстоящей работы, подчеркнув, что дипломаты "будут активно помогать отраслевым министерствам, всем тем, кто напрямую затронут этими проблемами".

Международные организации, по его словам, - это тот формат, который позволяет в современных условиях продемонстрировать полноценный государственный суверенитет и независимость страны. "Мы воспринимаемся там как абсолютно самостоятельное, самодостаточное государство. И взаимодействие с представителями Беларуси абсолютно полноценное", - полагает Амбразевич.

Наряду с этим он вынужден был признать, что политические вопросы налагают отпечаток на двусторонний характер отношений с коллегами из западных государств. Но, тем не менее, добавил замминистра, определенный профессиональный код поведения сохраняется. "Иногда с удивлением наблюдаешь людей, которые вынуждены по политическим мотивам жестко критиковать с трибуны ООН нашу страну. При этом потом подходят, жмут руки, и мы продолжаем взаимодействовать", - поделился своим наблюдениями Амбразевич.

В рамках ООН и других международных организаций, по его оценке, стороны часто зависят друг от друга, все делается в значительной степени на серьезных глубоких договоренностях и понимании политического момента.