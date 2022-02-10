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Microsoft пообещала выпускать игры Activision Blizzard на других платформах

Текст:   Иван Черноусов
10.02.2022,  
16:32
Microsoft объявила о том, что игры студии Activision Blizzard, которую компания купила за 68,7 млрд долларов, продолжат выходить на других платформах - в частности, Sony PlayStation. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Фото: Вера Голосова/РИА Новости Фото: Вера Голосова/РИА Новости
Фото: Вера Голосова/РИА Новости

"Microsoft продолжит выпуск Call of Duty и других популярных франшиз Activision Blizzard на PlayStation с учетом текущих соглашений. Кроме того, мы пообещали японской компании выпускать игры на PlayStation и в будущем, чтобы игроки могли и дальше наслаждаться любимыми играми на комфортных для них игровых платформах", - говорится в заявлении Microsoft.

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По мнению игрового журналиста и блогера Дениса Русакова, политика эксклюзивов вредит и геймерам, и самим издателям: "Геймерам политика эксклюзивов вредит по очевидной причине - нужно покупать несколько разных "железок". Причем сегодня между Xbox и PlayStation каких-то принципиальных технических различий уже нет, поэтому вдвойне обидно, что Xbox Series X, которая вполне могла бы запустить новый God Of War, а PlayStation 5 -Forza Horizon 5, их не поддерживают. Издателям, впрочем, тоже выгоднее выходить на максимальном количестве платформ для наибольшего охвата аудитории - это показал и успех релизов эксклюзивов PlayStation на ПК. В конце концов, если посмотреть продажи игр на PlayStation и Xbox, то на первых местах там будут вовсе не эксклюзивы, а Call Of Duty/FIFA".

Действительно, если посмотреть на топ игр на консолях Sony, то ближайший эксклюзив - "Человек Паук: Майлз Моралес" находится лишь на третьем месте среди самых загружаемых игр на консоли. А возглавляют список спортивные игры Electronic Arts - FIFA 22 и NBA 22. А в топ-10 входит лишь один эксклюзив Sony - "Ratchet & Clank: Сквозь миры". Топ самых популярных игр на Xbox возглавляет Fortnite, на втором и третьем местах находятся Call of Duty Warzone и GTA 5, которые не являются эксклюзивами Microsoft.

"Мир достаточно сильно меняется в сторону того, что конкуренция все больше идет на уровне продукта, а не платформы или девайса, - говорит Алексей Изотов, соруководитель направления паблишинга и разработки MY.GAMES. - Проекты становятся все интереснее, масштабнее, пользователю есть из чего выбирать. И на мой взгляд, сегодня компаниям нужно фокусироваться на том, чтобы в первую очередь сделать наиболее интересный и увлекательный продукт для пользователя, а не концентрироваться на платформе. Именно поэтому кроссплатформенная игра постепенно становится уже чем-то обязательным, а не опциональным".

Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding, считает, что политику эксклюзивов нельзя назвать абсолютным злом, это инструмент конкурентной борьбы. "Microsoft может делать это ради одобрения сделки, но также это добавит еще одну платформу монетизации игр Activision Blizzard, что смягчит потерю этого конкурентного преимущества", - уверен эксперт.

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