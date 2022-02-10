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10.02.2022 17:56
Рубрика: Общество

Минздрав одобрил клинические исследования "ЭпиВакКороны-Н" для пожилых

Текст: Нина Егоршева
Минздрав выдал ГНЦ "Вектор" разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона-Н" для людей старше 60 лет. Такую информацию содержит государственный реестр разрешенных клинических исследований.

Сообщается, что будут проведены испытания безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины при двух- и трехкратном введении препарата 300 добровольцам старше 60 лет. А также однократном, или бустерном, введении вакцины переболевшим пожилым людям. Речь идет о людях, переболевших коронавирусом 6 и 12 месяцев назад, передает "Интерфакс".

Фото: iStock
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Окончание испытаний запланировано на декабрь 2022 года. Они будут проводиться на базе медико-санитарной части 163 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Кольцово Новосибирской области.

Напомним, сейчас в России для вакцинации людей в возрасте старше 60 лет доступны два препарата - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Это следует из перечня противопоказаний к вакцинации от COVID-19 Минздрав

В конце января в ГНЦ "Вектор" сообщили, что очередной заказ от Минздрава на поставки вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" ожидается в феврале. Таким образом, разработчик опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что производство вакцины и ее поставки в регионы приостановлены из-за отсутствия спроса на нее.

В 2021 году в регионы было поставлено почти 13 млн доз вакцины. Этого достаточно, чтобы привить 6,5 млн человек. Последние поставки, в частности в Санкт-Петербург, Псковскую область и другие регионы, состоялись в конце ноября.

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