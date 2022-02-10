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10.02.2022 20:53
Рубрика: Власть

Мишустин обсудил с Токаевым сотрудничество в экономике

Текст: Екатерина Котова

Правительство России сделает все необходимое для воплощения в жизнь экономических решений, принятых лидерами России и Казахстана, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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После переговоров с Владимиром Путиным президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправился на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Хотел бы вас заверить, что правительство РФ будет делать все необходимое, принимать меры для исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - заявил Михаил Мишустин. По его словам, речь идет о расширении сотрудничества стран, продвижении совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, образовании.

Мишустин заметил, что нынешний визит Токаева имеет особое значение для дальнейшего укрепления партнерства и союзничества, а отношения двух государств "построены на многовековой дружбе, взаимной симпатии наших народов и уникальном историческом и цивилизационном коде, который нас объединяет".

Говоря о январских событиях в республике, Мишустин повторил позицию Москвы. "Мы полностью поддерживаем ваши решения, которые позволили защитить дружественный Казахстан от атаки международных террористических группировок. В этот непростой период вы проявляли твердость, мужество и объединили общество, дали решительный отпор боевикам и экстремистам", - отметил российский премьер, обращаясь к Токаеву.

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