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10.02.2022 10:45
Рубрика: Власть

Мишустин сделал упрощенный порядок обращения маркированных лекарств постоянным

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин постановил сделать постоянным упрощенный порядок обращения маркированных лекарств. Он был введен в ноябре 2020 года и должен был действовать до 1 февраля 2022 года.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По упрощенным правилам аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить лекарства на баланс и выпустить в продажу.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Мишустин выделил 20 млрд рублей на лекарства от коронавируса

Сведения автоматически подтверждаются системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников. Это повысило скорость операций с препаратами для всех участников рынка и снизило риски возникновения дефицита лекарств в аптеках.

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