Мишустин сделал упрощенный порядок обращения маркированных лекарств постоянным

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин постановил сделать постоянным упрощенный порядок обращения маркированных лекарств. Он был введен в ноябре 2020 года и должен был действовать до 1 февраля 2022 года.
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По упрощенным правилам аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить лекарства на баланс и выпустить в продажу.
Сведения автоматически подтверждаются системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников. Это повысило скорость операций с препаратами для всех участников рынка и снизило риски возникновения дефицита лекарств в аптеках.