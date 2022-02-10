Мишустин сделал упрощенный порядок обращения маркированных лекарств постоянным

По упрощенным правилам аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить лекарства на баланс и выпустить в продажу.

Сведения автоматически подтверждаются системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников. Это повысило скорость операций с препаратами для всех участников рынка и снизило риски возникновения дефицита лекарств в аптеках.