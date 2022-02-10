Без штампов и политеса. 15 лет назад была произнесена мюнхенская речь Владимира Путина

10 февраля резонансному выступлению президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности исполнилось 15 лет. С тех пор мюнхенская речь, в ходе которой российский лидер на конкретных фактах подверг жесткой критике однополярную внешнюю политику США и расширение НАТО к границам нашей страны, принадлежит новейшей истории. Остается лишь сожалеть, что ее уроки оказались полностью проигнорированы коллективным Западом, о чем сегодня свидетельствует напряженная международная обстановка в Европе. Ее прямое следствие - заявление МИД РФ об отказе российских официальных лиц от участия в ежегодном мероприятии в Мюнхене "по различным причинам".

15 лет назад многие оказались шокированы услышанным в зале отеля "Байришер Хоф", где проходила 43-я Мюнхенская конференция по безопасности. Вот в кадры хроники попадает напряженное лицо сидящего в первом ряду экс-главы ЦРУ и на тот момент руководителя Пентагона Роберта Гейтса. Рядом - недовольно ухмыляющийся американский сенатор Джон Маккейн. Напряженно и сложив руки в замок смотрит на выступающего тогдашний генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер. Нахмурившись сидит экс-президент Украины Виктор Ющенко. С любопытством наблюдает за принявшим неожиданно острый оборот выступлением тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Все стороны сегодняшнего кризиса в отношениях Россия - Запад в сборе. Лишь действующие лица поменялись. Все, за исключением Путина.

Существование "упущенных возможностей" признал и экс-председатель Мюнхенской конференции Хорст Тельчик, лично пригласивший в 2007 году российского лидера на трибуну

О чем "без лишнего политеса" и "пустых дипломатических штампов" в течение 30 минут предупреждал мировых лидеров, экспертное сообщество и всю международную общественность президент РФ, хорошо известно. В числе прочего модель продвигаемого США однополярного мира была названа неприемлемой. Мир "одного хозяина, одного суверена" - недемократичным и невозможным. Расширение НАТО на восток расценено в качестве провоцирующего напряженность фактора. Раскритиковано грубое вмешательство во внутренние дела и нарушение суверенитета других стран. Обозначены проблемы в сфере разоружения, констатирована деградация института ОБСЕ, поднята тема энергобезопасности Европы. Наконец, выражена надежда на взаимодействие с "ответственными и самостоятельными" партнерами ради обеспечения процветания "не для избранных, а для всех".

15 лет назад все, о чем аргументированно говорил Владимир Путин, на Западе было истолковано в качестве проявления банального недовольства России, восстановившейся после коллапса 1990-х годов, но все еще не способной играть серьезную роль в международных делах. Как итог, не самые дальновидные западники поспешили поскорее позабыть об услышанном в Мюнхене. И практически никто из упивавшихся в то время триумфом в предыдущей "холодной войне" американцев, а также их "младших товарищей" в Европе не воспринял прозвучавшие предостережения всерьез.

А жаль, ведь актуальность так и не решенных с тех пор международных проблем, в первую очередь в сфере международной безопасности, лишь усилилась. Оглядываясь назад, о правоте Путина на днях заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях", - сказала Кнайсль в интервью РИА Новости. По ее словам, она недавно пересматривала выступление российского президента. "Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее", - считает экс-министр.

Существование "упущенных возможностей" признал и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Хорст Тельчик, лично пригласивший в 2007 году российского лидера на трибуну. "Канцлер Ангела Меркель выступала непосредственно перед президентом Путиным и говорила о дальнейшем развитии отношений между НАТО и Россией. К сожалению, никто из участников не спросил канцлера, какие именно шаги она предлагает. Уже существовал с 1997 года совместный Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности Россия - НАТО, с 2002 года - Совет Россия - НАТО. Но никто из участников не спросил президента Путина, что он думает о новом предложении канцлера. С моей точки зрения, это была упущенная возможность", - пояснил Тельчик в интервью РИА Новости.

Как бы там ни было, но сегодня интерес Москвы, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, к "некогда уважаемому институту" Мюнхенской конференции по безопасности значительно снизился, а российские официальные лица в предстоящем 18-20 февраля мероприятии участия не примут "по различным причинам".

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Текст Мюнхенской речи Путина 2007 года: