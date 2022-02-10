Москва рядом с Гонконгом и Парижем

Курирующая устойчивое развитие городов программа ООН-Хабитат, задачей которой является содействие городскому, социальному и экологически устойчивому развитию, гарантируя подходящее жилье для всех, признала Москву лучшей по качеству жизни и инфраструктуре. В чем цели программы и какие инициативы реализуют в топ-городах индекса?

Города быстро растут и динамично меняются. С 1950 года городское население выросло с 746 млн до 3,96 млрд человек к 2015 году. Ожидается, что к 2030 году городских жителей будет 5,06 млрд, что составит 60% от общего населения земли. Развитие городской среды становится соревнованием. Инициативы, казавшиеся невозможными еще вчера, сегодня уже обычная мировая практика. Беспилотные автобусы и павильоны здоровья в парках, полностью пешеходные исторические центры, парковки с зарядными устройствами для электротранспорта, общественные сады, публичные арт-проекты и многое другое - это то, что способно сделать жизнь горожан комфортной, экологичной и насыщенной.

Москва - лучшая в мире по качеству жизни и инфраструктуре

Москва стала лучшей по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в индексе ООН-Хабитат, сообщается в личном блоге Сергея Собянина. Это универсальный рейтинг достижений мировых городов, в основе которого лежит идея процветания - высокого качества жизни и равных возможностей для всех горожан в гармонии с окружающей природой.

ООН-Хабитат - программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и их устойчивому развитию. В текущем индексе проанализированы 54 крупнейших мегаполиса мира, 29 из которых попали в итоговый рейтинг. В категории "Качество жизни", помимо Москвы, лучшими признаны Сингапур и Гонконг. В категории "Развитие инфраструктуры" за Москвой следуют Гонконг и Париж. По комплексной оценке городского процветания в тройке лидеров Сингапур, Торонто и Москва.

Цели устойчивого развития

На сайте ООН-Хабитат 2022 год объявлен годом трансформации городов. Посетителям предлагается скачать забавные обои для рабочего стола или мобильного устройства с понравившейся версией городской среды. "Город - это сила, убеждены в ООН-Хабитат, - и ее надо использовать для достижения устойчивого экономического роста и процветания".

Набор тематических городских обоев символизирует четыре цели устойчивого развития ООН в отношении городской среды:

- инклюзивный город. Безбарьерное пространство, где каждый имеет равные возможности;

- достойное жилье. Безопасное и комфортное место для жизни;

- биоразнообразие. Городское пространство, где все живое существует в гармонии. Городская среда и биоразнообразие не исключают, а поддерживают друг друга;

- яркое общественное пространство, где можно выразить себя и жить полной жизнью.

Воплощение подходов к созданию устойчивой городской среды

К примеру, в Гонконге центральная общественная набережная стала инклюзивной и удобной для разных категорий жителей. На набережной, соединяющей восток и запад острова, есть места, предназначенные для разных возрастных категорий жителей. В Мемориальном парке много зон отдыха, в районе центрального пирса - рай для любителей рыбалки, на участке набережной Ван Чай - инсталляции и предметы уличной мебели от местных дизайнеров. А вот, например, гонконгский архитектор Сара Муи создает инклюзивные городские спортивные площадки, удовлетворяющие потребности в спорте разных поколений - пожилых жителей, активной молодежи и детей в одном пространстве. В портфеле проектов Сары есть даже площадка исключительно для девушек.

Московские девелоперы также интегрируют инклюзивность и доступность в свои проекты. Так, экодевелопер "Донстрой" в новом жилом комплексе "Остров" в Мневниковской пойме создает маршруты для жителей разного возраста. Для старшего поколения прогулочное пространство будет "бесшовным" с местами для отдыха, для малышей в соответствии с концепцией "Урбан 95" был создан настоящий путь-квест с различными текстурами покрытия, забавной цветной навигацией и спортивными активностями. В проекте "Донстроя" "Символ" на территории парка "Зеленая река" будет построен памп-трек, специальная велотрасса для молодежи с чередованием ям, кочек и контруклонов. А в парке "Событие", который создает компания в московских Раменках, будет целая "фабрика молодежи" - современное социальное пространство для различных активностей подростков. Все проекты компании "Донстрой" реализуются при финансовой поддержке Банка ВТБ.

Инклюзивность предполагает комфортную среду не только для разных возрастов, но и для людей разного социального статуса, национальности, вероисповедания и т. д. Учитывая разнообразие жителей, можно реализовывать социально важные и нужные проекты. В пригороде Торонто при строительстве парка Лейчкрофт в Торнхилле (Leitchcroft Park) архитекторы приняли во внимание, что 60% местного населения составляют выходцы из Азии. Так, в парке появилось много затененных пространств, небольшие фонтаны, искусственные ручьи и источники, извилистые дорожки и круги, как средство передачи гармонии (фэн-шуй).

Сингапур славится своим отношением к сохранению биоразнообразия и к озеленению города в целом. Здесь покрыто зелеными насаждениями 46,5% городской территории. Программа Park Connector Network соединила все городские районы "зелеными" коридорами и улучшила пешеходную доступность. Протяженность "зеленых" путей в Сингапуре - 300 км, более половины из них -пешеходные дорожки, защищенные от солнца и дождя.

Индекс ООН-Хабитат не дает никаких особых преимуществ городам-победителям. Однако власти городов полагают, что он может сыграть роль при рассмотрении заявок на проведение тех или иных крупных международных мероприятий.