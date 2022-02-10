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Рубрика: Власть

Нарышкин: У России никогда не было агрессивных планов в отношении Украины

Текст: Юрий Когалов
Россия никогда не планировала агрессивных действий по отношению к Украине, подобные утверждения являются ложью, распространяемой западными политиками и СМИ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия-24".
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

"У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины", - подчеркнул он. "Эта откровенная ложь, причем ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц", - отметил Нарышкин.

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По мнению главы СВР, главной угрозой для Украины является вооруженный конфликт в Донбассе. "Единственный путь для урегулирования этого конфликта - это дипломатический путь, это путь через реализацию комплекса мер по выполнению Минских соглашений", - подчеркнул Нарышкин.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала действия Запада по украинскому вопросу. По ее мнению, там не предлагают никаких решений для урегулирования внутриукраинского кризиса, а преследуют лишь собственные сиюминутные интересы, например, отвлекая от внутренних проблем.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство Служба внешней разведки (СВР) Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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