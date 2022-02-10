Новый Hyundai Solaris выехал на тесты в тяжелом камуфляже

Североамериканское подразделение Hyundai не оставляет попыток удержать внимание покупателя на компактных седанах, и готовится к обновлению модели Accent, аналог которой в Китае называется Verna, а в нашей стране Accent известен под именем Solaris.

На данном этапе сказать, какие изменений произойдут с Hyundai Accent, пока крайне трудно из-за оклейки кузова камуфляжной плёнки и накинутого сверху маск-халата. Тем не менее, если взглянуть на головную оптику, то можно предположить, что Accent обновляют с оглядкой на Elantra. Задние фонари, проглядывающие из-под маскировки, и C-стойки кузова также напоминают более крупную модель в линейке Hyundai.

Пока неизвестно, какие метаморфозы могут произойти с линейкой силовых агрегатов. Одна из версий - появление "мягкого" гибрида с 1.5-литровыми бензиновым и дизельным двигателями. Отличительная черта североамериканского "Соляриса" - у модели нет комплектаций с МКП, все авто укомплектованы вариатором.

В России Hyundai Solaris прошёл рестайлинг в 2020 году, цены на модель стартуют от 1 005 000 рублей.