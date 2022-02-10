Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления

Президент знает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу, и желает ему поскорее поправиться. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, в курсе. Разумеется, президент присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления", - отметил Песков.

"Мы видели сообщения министерства здравоохранения о том, что он находится на лечении. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, пресс-служба Минздрава сообщила, что Жириновский госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с коронавирусом.