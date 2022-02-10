Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.02.2022 08:29
Рубрика: Легковые авто

Покупатель автомобиля отсудил почти 400 тысяч рублей за навязанные "допы"

Текст: Константин Руссов
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в своём Telegram-канале сообщила о выигранном суде в пользу клиента, который, приобретая автомобиль, столкнулся с жадностью дилера.

Фото: РИА Новости
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО

В своём обращении потребитель отметил, что при приобретении транспортного средства ему были навязаны дополнительные услуги: юридическая поддержка, помощь на дороге, эвакуация. Предоставлять эти услуги должна некая компания ООО "Север", в адрес которой клиент автосалона направил заявление об одностороннем отказе, пожелав вернуть уплаченные деньги.

Роспотребнадзор провёл в отношении ООО "Ультра" - компания, выступающая в деле как продавец, проверку. По её итогам выдано предписание об устранении выявленных нарушений, то есть предписано исключить из текста договора условия, ущемляющие права потребителя. ООО "Ультра" привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП (за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя и навязывание дополнительных услуг) в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Компания ООО "Север" не осталась не у дел: с иском к ней о взыскании уплаченной за дополнительные услуги денежной суммы, компенсации морального вреда и штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя выступил уже непосредственно Роспотребнадзор. И суд удовлетворил заявленные требования. Таким образом, согласно постановлению, в пользу потребителя с ООО "Север", который навязал услуги, взыскана уплаченная денежная сумма - 251 400 рублей, компенсация морального вреда - 10 000 рублей, штраф - 130 700 рублей.