Покупатель автомобиля отсудил почти 400 тысяч рублей за навязанные "допы"

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в своём Telegram-канале сообщила о выигранном суде в пользу клиента, который, приобретая автомобиль, столкнулся с жадностью дилера.

В своём обращении потребитель отметил, что при приобретении транспортного средства ему были навязаны дополнительные услуги: юридическая поддержка, помощь на дороге, эвакуация. Предоставлять эти услуги должна некая компания ООО "Север", в адрес которой клиент автосалона направил заявление об одностороннем отказе, пожелав вернуть уплаченные деньги.

Роспотребнадзор провёл в отношении ООО "Ультра" - компания, выступающая в деле как продавец, проверку. По её итогам выдано предписание об устранении выявленных нарушений, то есть предписано исключить из текста договора условия, ущемляющие права потребителя. ООО "Ультра" привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП (за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя и навязывание дополнительных услуг) в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Компания ООО "Север" не осталась не у дел: с иском к ней о взыскании уплаченной за дополнительные услуги денежной суммы, компенсации морального вреда и штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя выступил уже непосредственно Роспотребнадзор. И суд удовлетворил заявленные требования. Таким образом, согласно постановлению, в пользу потребителя с ООО "Север", который навязал услуги, взыскана уплаченная денежная сумма - 251 400 рублей, компенсация морального вреда - 10 000 рублей, штраф - 130 700 рублей.