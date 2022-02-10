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10.02.2022 20:08
Рубрика: Общество

Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России

Текст: Елена Яковлева

Решение по Александровскому подворью в Иерусалиме в ближайшее время будет принято в пользу России. Такую уверенность выразил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Процесс (восстановления иерусалимским судом прав РФ на подворье) идет, - пояснил он в интервью РИА Новости.- Он идет медленно, к сожалению. Но это не связано с какой-то там обструкционистской линией руководства Израиля или каких-то других кругов. Ну, такова специфика судебного делопроизводства в Израиле.

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По словам Викторова, российская сторона также заинтересована в тщательности и юридической выверенности решений, "которые будут приняты, а они будут приняты, мы в этом уверены, в пользу РФ в самое ближайшее время". Юридическая же безупречность решений позволит больше не отвлекаться на юридические процедуры, а заняться делом.

По его мнению, после восстановления прав РФ Александровским подворьем, видимо, будет управлять Императорское православное палестинское общество (ИППО). А духовным наполнением и деятельностью подворья будет заниматься Русская православная церковь.

Справка "РГ"

Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.

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