Посольство РФ: США ограничивают латиноамериканские страны в свободе выбора

Власти США своими заявлениями, касающимися России, отказывают странам Западного полушария в свободе выбора внешнеполитического курса и партнеров. Об этом посольство РФ в Вашингтоне написало в своем Twitter.

Так российские дипломаты отреагировали на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что латиноамериканские страны, прибегающие к содействию Москвы, являются "естественной угрозой демократии" в Западном полушарии, пишет ТАСС.

Подчеркивается, что тем самым США "отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров". В ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, "не может быть предметом дискуссий или торга", добавили в дипмиссии.

Число дружественных России государств в Латинской Америке в последнее время растет. Об этом в январе заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, не планирует ли Москва и далее наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на фоне ухудшения отношений с США и Западом. В числе близких партнеров и друзей министр назвал Кубу, Никарагуа, Венесуэлу. Он отметил, что у России также тесные контакты с Аргентиной, Боливией и Бразилией как страной - членом БРИКС. По словам Лаврова, и новое правительство Чили заинтересовано в том, чтобы отношения с РФ "не были жертвой так называемой доктрины Монро, которой Вашингтон по-прежнему привержен".